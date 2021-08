TC Rosenheim veranstaltet Tennis Sommercamp

Die Qualität der Ferienaktion hat sich inzwischen herumgesprochen, sodass binnen 48 Stunden alle Plätze ausgebucht waren. Gerne hätten zehn weitere Kinder zwischen fünf und 17 Jahren teilgenommen. Aufgrund der Platzkapazitäten und um die Qualität hochzuhalten wurde die Teilnehmerzahl aber auf 26 begrenzt.

An drei Tagen wurden die Kinder und Eltern morgens bereits mit einem gesunden Frühstück begrüßt, bevor die sportlichen Aktivitäten starteten. Neben drei Tennistrainern und einer Tennistrainerin war auch wieder die allseits sehr beliebte Fitness- und Athletiktrainerin Katja Hassel mit am Start. Die meisten Kinder, die „Wiederholungsbesucher“, einige davon auch aus umliegenden Vereinen, waren teilweise bereits zum sechsten Mal dabei, was die Veranstalter in ihrem Konzept bestärkt. Eine gesunde Mischung aus Sport und Leistung, aber auch Freude, Spaß und Geselligkeit anzubieten.

Als „gute Seelen“ der Veranstaltung sind der Vorsitzende des TC 85, Peter Bläßer sowie Monika Ruthardt zu nennen. Seit über 30 Jahren im Vorstand aktiv, sorgt der Vorsitzende des Rosenheimer Tennisclubs, zusammen mit vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern, immer wieder für perfekte Verhältnisse auf der wunderschönen Rosenheimer Tennisanlage. Mit ein Grund warum der Verein sich mit fast 160 Mitgliedern inzwischen zum viertgrößten Verein der Region entwickelt hat. „Sport trifft Freizeit und Erholung“ kann man hier auch sagen. Am letzten Nachmittag des Camps fand das übliche Abschlussturnier statt. Hier konnten sich dieses Jahr Leni Bender, die Brüder Elia und Noah Schäfer, sowie Louis Bley über erste Plätze und die dazugehörigen Preise freuen. Die meisten Kinder haben sich bereits jetzt schon wieder für nächstes Jahr angemeldet.

Weitere Infos über Tennis in Rosenheim, sowie Training mit der TAW, gibt es im Internet unter www.TAW.s2t.de. Bis zum 30. September läuft für Kinder von fünf bis 17 Jahren, die Tennis gerne einfach mal ausprobieren möchten, noch die Aktion fünf plus fünf, in der Einsteiger und Anfänger fünf Trainerstunden (mit zwei bis vier Kindern) für lediglich fünf Euro erhalten (nur ein Euro pro Stunde). Anmelden kann man sich hierzu bei der TAW unter Telefon 0177/658 34 34.