SV Wissen wandert wieder

Bei schönem Herbstwetter hatten die Organisatoren Jürgen Thielmann und Florian Marhöfer eine anspruchsvolle Wanderstrecke ausgesucht. Diese führte aus dem Stadtteil Schönstein über Teile des Botanischen Weges über Blickhausen, Röttgen und Osenbach bis zum Ortsteil Steckenstein in der Ortsgemeinde Mittelhof. Unterwegs bestaunte die Wandertruppe die entlang des Weges neu aufgestellten Holzskulpturen. Am Zielort in Steckenstein lies man den Tag mit einem guten Abendessen ausklingen und es herrschte bereits Spannung und Vorfreude auf den in Kürze beginnenden Veranstaltungszyklus aus Anlass von „Mehr als 150 Jahre Wissener Schützenverein“ mit dem Konzert des Heeresmusikcorps Koblenz am 27. Oktober und der Veranstaltung „Wissen op Kölsch“ am 31. Oktober, beides im kulturWERK Wissen