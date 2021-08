SV Molzhain organisierte eine vereinsübergreifende Wanderung

Los ging es um 11 Uhr von der Molzhainer Dorfmitte wo sich die 18 Teilnehmer einfanden. Erfreulicherweise nahmen auch Nichtmitglieder des Sportvereins an dieser Wanderung teil, auch dabei unser Wanderführer und Wegepate des Druidensteigs, Konrad Rödder. Der Weg führte zunächst von Molzhain vorbei an der Dickendorfer Mühle und über den weißen Gaul nach Steinebach, von wo aus die letzte Etappe des Druidensteigs offiziell beginnt. Bereits auf dem Teilstück nach Steinebach hat Konrad einige interessante Informationen über verschiedene Punkte der Strecke erläutert. In Steinebach angekommen wurden die Krohen dann vom Regenguss überrascht, perfektes Timing konnte man es nennen, als die alte Schmiede der Grube Bindweide zeitig erreicht wurde, Zeit für eine erste Rast und ein zeitgleiches Schauern.

Weiter ging es dann auf der letzten Etappe des Druidensteigs in Richtung Barbaraturm in Malberg, wo die Wanderfreunde mit Sonnenschein erwartet wurden. Am Barbaraturm vorbei ging es dann ins Tal in Richtung Limbach, wo auch wieder perfektes Timing angesagt war. Pünktlich zum Gewitter und Starkregen konnte in der Limbacher Mühle ein erstes Erfrischungsgetränk zu sich genommen werden, während draußen die Nister höher und höher stieg. Nachdem das Wetter sich einigermaßen beruhigte war die nächste Station die Grube Assberg oberhalb von Limbach. Von dort aus hieß es dann Vorsicht walten lassen beim Abstieg und anschließend ansetzen zum Endspurt in Richtung Brauhaus Marienstatt. Dort durften und konnten alle ihre Kohlenhydrat-Speicher mit Leckereien aus der Küche und der Getränkekarte auffüllen. Schlussendlich war es trotz der unsicheren Wetterlage eine gelungene Veranstaltung. „Auch auf diesem Weg noch mal herzlichen Dank an Konrad, der uns auf dem Weg mit vielen Informationen rund um den Druidensteig versorgte.“ Der SV Molzhain bedankt sich bei allen Teilnehmern der Wanderung und hofft auf weiterhin rege Teilnahme bei solchen Aktionen.