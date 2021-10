SV Molzhain mit E-Bikes im Hohen Westerwald unterwegs

Der SV Molzhain bot kürzlich erstmals eine geführte E-Biketour an. An der Runde durch den hohen Westerwald mit Zwischenziel Bad Marienberg nahmen insgesamt elf Radfahrer aus Molzhain teil.

Bei milden Temperaturen und trockenem Wetter wurden 40 Kilometer zurückgelegt. Start war Molzhain und unter Führung durch Klaus Buchen führte die Tour zunächst durch die Wälder rund um Molzhain in Richtung Weitefeld und dann weiter in Richtung Hoher Westerwald. Ziel der Gruppe war der Biergarten in Bad Marienberg, wo die Möglichkeit bestand, die Kohlenhydrat-Speicher aufzufüllen. Nach der eingelegten Pause ging es über einen abwechslungsreichen Weg zurück nach Molzhain, wo sich die Gruppe dann wieder auflöste.

Die positiven Reaktionen der Teilnehmer bestätigt das Angebot des Sportvereins Molzhain, der im kommenden Jahr auch weitere, einzelne Touren anbieten möchte. Parallel startet der Sportverein weitere Aktionen wie gemeinsame Wanderungen, sei es ambitionierte sowie die jährliche Familienwanderung, die sich aktuell in Planung befindet. Der Sportverein freut sich über Feedback zu den durchgeführten Aktionen und über weitere rege Teilnahmen an den angebotenen Aktionen.