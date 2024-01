Sternsinger sammeln für Kinder im Amazonasgebiet

Foto: Alexa Musch

Diakon Marco Kötting konnte 19 Kinder und Jugendliche in der St. Elisabeth Kirche in Elkenroth als Sternsinger zum gemeinsamen Gottesdienst begrüßen. Die Messdienergruppe der Pfarrgemeinde hatte zur Unterstützung wieder die diesjährigen Kommunionkinder und Geschwisterkinder eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich die Mädchen und Jungen mit zuvor gesegneten Aufklebern und Kreide auf den Weg, um den Segen „20*C+M+B*24 – Christus segne dieses Haus“ in die Gemeinde zu bringen und Geld für die Sternsingeraktion zu sammeln. In diesem Jahr steht diese unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

In den Weihnachtsferien hatte sich die Gruppe auf das Thema vorbereitet. Die diesjährige Sternsingeraktion informiert die Kinder und Jugendlichen vor welchen Herausforderungen Gleichaltrige in Amazonien stehen. Sie zeigt ihnen, wie die Projektpartner der Sternsinger die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich macht die Aktion deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch hier bei uns eine Einheit bilden. Sie ermutigt die Sternsinger, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.

Am Ende des Tages konnten sich die Sternsinger wie Könige über das Ergebnis ihres Engagements freuen, denn es kamen rund 2700 Euro zusammen.

Pressemitteilung: Sternsinger Elkenroth