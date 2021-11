Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt war zu Gast im Westerwald-Gymnasium

Die Lernenden erhielten Einblicke in die Arbeit der Stadt durch den Besuch von Bürgermeister Matthias Gibhardt und erfuhren – im wahrsten Sinne des Wortes – wo in Altenkirchen Problemzonen der Fahrradverkehrsführung existieren. Sie lernten am Beispiel von Kopenhagen über Video- und Textmaterial eine fahrradfreundliche Stadt kennen. Wie geht es weiter? Nachdem die Lernenden ihre Ergebnispräsentationen fertiggestellt haben, hat Gibhardt zum Gespräch mit den zuständigen Fachleuten eingeladen. Hier kann die Lerngruppe ihre Sicht auf die Dinge präsentieren und mitdiskutieren. Diese Punkte werden am 3. November im zuständigen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt, auch hierzu sind die Lernenden eingeladen worden.