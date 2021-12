Spende für die Palliativstation

Mitarbeiter der Palliativstation am DRK Krankenhaus Kirchen durften sich kürzlich über eine Spende der katholischen Frauengemeinschaft Betzdorf (kfd) in Höhe von 800 Euro freuen.

Das Geld stammt aus unseren Vereinsaktivitäten der Pfarrei in Betzdorf, wie zum Beispiel Erntedankfest, Weihnachtsbasar und vielem mehr. „Wir haben bereits Anfang 2020 bekannt gegeben, dass wir, der amtierende Vorstand, die Verantwortung und Leitung des Vereins in jüngere Hände geben wollen. Leider ist es dazu nicht gekommen, so dass sich der Verein jetzt auflöst“, so Christina Stühn vom Vorstand. „Wir haben die Palliativstation schon mehrfach bedacht, so dass es für uns keine Frage war wem wir dieses Geld für die Betreuung oder Verbesserung des Betreuungsangebotes überbringen möchten. Leider ist das hiermit auch die letzte Spende“, bedauerte Stühn.

Die pflegerische Stationsleitung, Pfleger Hans-Jürgen Benner, freut sich über die Spende für seine Patienten, die er mit einer kleinen Delegation entgegen nahm. Benner bedauerte zum einen die Auflösung des Vereins, zum anderen auch, dass die Spendenübergabe nicht, wie gewohnt, auf der Palliativstation erfolgen konnte, sondern wegen den aktuellen Corona-Zutrittsbeschränkungen vor dem Krankenhaus stattfinden musste.