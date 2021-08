Skiclub Scheuerfeld veranstaltete Bike-Wochenende

Los ging es freitags für all diejenigen, die ihr E-Bike besser kennenlernen, pflegen, reparieren und instandsetzen wollten. In einem dreistündigen Workshop vermittelten die Profischrauber Kenntnisse über Lenker, Federung, Reifen, Bremsen, Schaltung und vieles mehr. Dabei wurden die sicherheitsrelevanten Aspekte besonders hervorgehoben.

Samstags absolvierten die Teilnehmer ein etwa fünfstündiges Fahrsicherheitstraining. Zum praktischen Teil ging es von der Skihütte an die Grillhütte nach Bruche. In zwei Gruppen wurden unterschiedliche Fahrsituationen geübt. Dies umfasste unter anderem richtiges Bremsen, Kurvenfahren und vor allem die aktive Fahrerposition in unterschiedlichen Geländearten. Das Erlernte wurde zum Abschluss auf kurzen Trail- Abfahrten sowie im Pumptrack an der Grillhütte angewendet. Einige Mitglieder des Hüttenteams hatten für alle Kursteilnehmer ein gemeinsames Mittagessen vorbereitet. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an das Fahrwerk-Team für die fachkundige Durchführung des Schrauber-Workshops sowie des Fahrsicherheitstrainings. Die durchweg positive Resonanz der Teilnehmer zeigt, dass alle einige Tipps und Trick dazugelernt haben.

Als Abschluss des Bike-Wochenendes machten sich am Sonntag Alt und Jung (das älteste Vereinsmitglied war 76 Jahre und das Jüngste dreieinhalb Jahre) auf den Weg zu einer gemeinsamen Radtour. Die Tour führte über Katzwinkel durchs Mühlenthal nach Wissen, Schönstein und Mittelhof zurück zur Skihütte. Dort ließ man bei kühlen Getränken, Waffeln und Gegrilltem das gelungene Wochenende ausklingen.

Der Skiclub hofft, damit eine weitere Grundlage für den Aufbau der schon gegründeten E-Bikegruppe gelegt zu haben.