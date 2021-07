Seniorenheim Hamm feiert Sommerfest mit Musik der Beatles

Hier stand bei einem Sommerfest die Musik der Beatles im Mittelpunkt und die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes und des Services sowie Hausmeister Jörg Gehring hatten im Eingangshof Partyzelte aufgestellt. Auf den Tischen erinnerten echte Vinyl-Singles an die 60er Jahre, dazu waren die Mitarbeiterinnen in Petticoats unterwegs. Natürlich hatte sich jeder zuvor auf Corona testen lassen. So konnten alle Gäste sowie das Team um Heimleiterin Atena Lizurek und den Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe, Reinhard Schmalzbauer, unbeschwert die Musik der größten Band aller Zeiten feiern. Dazu hatte man die heimische Beatles-Tributeband The Peteles eingeladen, die die Hits der Fab Four in akustischen Versionen im Gepäck hatte.