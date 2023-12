Senioren der Gemeinden Fiersbach und Hirz-Maulsbach feierten zusammen

Wie alljährlich hatten die Ortsgemeinden Hirz-Maulsbach und Fiersbach ihre Senioren in das Schützenhaus zu einer besinnlichen Feier eingeladen.

Das Bild zeigt (hinten von links): Carsten Pauly, Frank Heuten, Dieter Zimmermann; (vorne von links) Reinhold und Marliese Hasselbach, Gisela Molly und Oskar Moritz. Foto: Stefan Streginski

Neben zahlreichen Senioren begrüßte Frank Heuten, Vorsitzender des Schützenvereins Maulsbach, den Ortsbürgermeister von Hirz-Maulsbach Dieter Zimmermann, den Ortsbürgermeister von Fiersbach Carsten Pauly, den Pressewart des Schützenverein Maulsbach Stefan Streginski, das Thekenteam und die Mitglieder des Gemeinderates die für den Service tätig waren. Ein besonderer Gruß ging an den Pfarrer Bernd Melchert der den Nachmittag mit einer kleinen Andacht auf die Adventszeit eröffnete. Anschließend zeigte die Vereinseigenen Tanzgruppe „Die Perlen der Honschaft“ unter der Leitung von Carina Heidelbach, ihren diesjährigen Showtanz, der wie immer für eine gute Stimmung sorgte. Nach dem sich alle den Kaffee und Kuchen haben schmecken lassen, gaben das Gesangstrio „Donnabella“ aus Mehren mit ihren glasklaren Stimmen noch einige Lieder zum Besten, bevor die ältesten Bürger beider Ortsgemeinden geehrt wurden. Diese waren in diesem Jahr Marliese Hasselbach (88) und Reinhold Hasselbach (89) aus der Ortsgemeinde Fiersbach. Sie bekamen vom ersten Vorsitzenden Frank Heuten und vom Ortsbürgermeister Carsten Pauly ein Präsent überreicht.Aus der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach wurden in diesem Jahr Gisela Molly (89) und Oskar Moritz (94) vom Ortsbürgermeister Dieter Zimmermann ausgezeichnet, auch sie bekamen ein Präsent überreicht. Zum Abschluss bedankten sich die Ortsbürgermeister noch beim ersten Vorsitzenden Frank Heuten für die gute Zusammenarbeit der Ortsgemeinden und des Schützenvereins. (STK)

Pressemitteilung Gemeinden Fiersbach und Hirz-Maulsbach