Selbstgebastelte Lichter bringen den Menschen Freude

Foto: Bernadette Höfer

In der Kita Adolph Kolping wurden in der Martinszeit viele bunte Lichtergläser gebastelt und gestaltet. Mit diesen Lichtern möchten die Kinder den Menschen rund um den Kindergarten Hoffnung und Freude bringen. Gemeinsam zogen sie mit einem Bollerwagen voller „Hoffnungslichter“ los, um diese zu verteilen.

Foto: Bernadette Höfer

Mit großem Eifer und viel Freude stellten die Kinder die selbstgebastelten Lichter vor die Haustüren. Auf einem Schild an den bunten Gläsern steht geschrieben, wer das Licht verschenkt hat. So erfahren die Menschen, wer heute an sie gedacht hat.

Pressemitteilung: Kita Adolph Kolping