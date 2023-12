Rund um Steinebach gewandert

Foto: Klaus Simon

Das weniger ansprechende Wetter tat indes der Stimmung keinen Einbruch und wurde mehr kompensiert durch eine gelungene Einkehr in der Taverne Santorini in Steinebach. Bei einem vorzüglichen Essen gab Klaus Simon ein Resümee zum abgelaufenen Wanderjahr und dankte allen Teilnehmern für die regen Teilnahmen. Sein besonderer Dank galt den jeweiligen temporären Wanderführern für ihre Tätigkeit ohne deren enormes Engagement der Fortbestand der Wandergruppe nicht möglich gewesen wäre. Für das Jahr 2024 sind wieder ansprechende Touren in Vorbereitung, die anlässlich eines Treffens der Wanderführer noch terminiert werden.

Pressemitteilung: Klaus Simon, Wandern im Gebhardshainer Land