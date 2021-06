Raderlebnis Westerwald startete mit der ersten Tour

Die erfahrenen und ortskundigen Fahrrad-Guides Rainer Lemmer, Frank Uhr und Thomas Franck begleiteten die Teilnehmer auf der gesamten Fahrradstrecke. Sie vermittelten den Mitfahrern historische und landschaftliche Glanzpunkte aus dem Westerwald.

Gestartet wurde am Freitagmorgen auf dem Weyerdamm in Altenkirchen. Die erste Etappe führte entlang der Wied, der Westerwälder Seenplatte, am Stöffel-Park vorbei bis nach Bad Marienberg. In dem dortigen Steigalm-Hotel stärkten und nächtigten die fahrradbegeisterten Teilnehmer. Der Samstag stand voll im Zeichen des „Hohen Westerwaldes“ mit Krombachtalsperre und Wiesensee. Während es am Sonntag entlang der Nister und der „Kroppacher Schweiz“ wieder zurück nach Altenkirchen ging.

Herbert Brandenburger vom Organisationsteam Raderlebnis Westerwald war hellauf begeistert: „Wir sind mit den Anmeldezahlen sehr zufrieden. Das Produkt der mehrtägigen geführten Radtouren wird hervorragend angenommen. Wir konnten an unserem ersten Raderlebnis Wochenende sogar mit drei Gruppen starten. Auch das Wetter spielt mit, es waren sehr angenehme Temperaturen mit viel Sonnenschein.“

Wer gerne einen aktiven Kurzurlaub im Westerwald verbringen möchte, kann sich für weitere Termine bei „Raderlebnis Westerwald“ anmelden. Viele weitere Informationen findet man auf der Internetsetie. www.raderlebnis-westerwald.de.

Weitere Termine: 2. bis 4. Juli, 6. bis 8. August, 20. bis 22. August, 17. bis 19. September, 24. bis 26. September, 1. bis 3. Oktober und 15. bis 17. Oktober.