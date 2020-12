Qualifizierung für Tagespflegepersonen endete mit Zertifikatsübergabe: 17 neue Tagesmütter

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 10:23 Uhr

Stolz und erleichtert empfingen 17 Tagesmütter in Altenkirchen ihr Zertifikat als qualifizierte Tagespflegeperson.

Erstmals wurde der Kurs nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) mit insgesamt 300 Unterrichtsstunden durchgeführt. Mit dem bundesweit anerkannten Zertifikat kann die Pflegeerlaubnis zur Betreuung von Tagespflegekindern beim örtlichen Jugendamt beantragt werden.

Kreisbeigeordneter Klaus Schneider sprach den Teilnehmerinnen seine Anerkennung zur Teilnahme an der umfassenden Qualifizierung in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen aus: „Kindertagespflege ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und umfasst wesentlich mehr als die reine Betreuung eines Kindes. Für die Kommunen sind die Tagesmütter und Tagesväter überaus wichtig, daher ist die Sicherstellung der Qualität in der Tagespflege unserem Landkreis ein wichtiges Anliegen.“

Die Besonderheit der Qualifizierung bestand auch darin, dass im tätigkeitsbegleitenden Teil der Qualifizierung bereits tätige Tagesmütter wie auch „Neueinsteiger“ gemeinsam die eigenen Kompetenzen weiterentwickelt haben und sich mit Themen wie dem Aufbau der Kindertagespflege, der Förderung von Kindern und der Zusammenarbeit mit Eltern beschäftigt haben. Dieses Miteinander wurde von allen Teilnehmerinnen sehr positiv erlebt, insbesondere den Austausch untereinander habe man als sehr hilfreich und bereichernd erlebt, so eine langjährige Tagesmutter. Dank galt vor allen Dingen Kursleiterin Brigitte Müller sowie den Referentinnen Sandra Schmidt, Silvia Mees, Valeska Weber und Anika Talhoff, die die Kursteilnehmerinnen fachlich fundiert und motivierend durch die Kursreihe begleitet haben.