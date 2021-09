PV Betzdorf-Ross wanderte erstmals nach Coronapause

Es war ein erstes frohes Wiedersehen bei strahlendem Sonnenschein nach der langen Pandemie-Pause. Birgitt Wichmann als Vorsitzende begrüßte die erschienene Gruppe der Wanderfreunde. Vor Abmarsch wurde das Abendessen ausgewählt, um dem Wirt die Arbeit zu erleichtern und den hungrigen Rückkehrern einen schnellen Service angedeihen zu lassen. Das strahlende „Hermann-Weather“, eingedenk unseres langjährigen, verstorbenen Vorsitzenden Dr. Gerhard Hermann so genannt, machte Laune auf einen schönen schattigen Waldweg. Und so kam es auch unter Führung des zweiten Vorsitzenden Helmut Münzel, der die Route ausgewählt und an verschiedenen Stationen erklärende Worte zur Aussicht oder lokalen Eigenheiten zu Gehör brachte. Die großen Freiflächen der trockenen, gefällten Fichten boten dem Auge einen weiten Blick in die Landschaft, der so lange Zeit nicht möglich war. Über den unteren Weg zum Imhäuser Tal gelangten die Wanderer dann zum Denkmal für die Toten Zwangsarbeiter und Verschleppten des Nazi-Regimes im Zweiten Weltkrieg. Hier war kurze Rast und stille Besinnung. Einige aus der Gruppe traten von hier aus den Weg zum Waldhof zurück an, während der Großteil mit Helmut Münzel noch eine Schleife über der Klingelsbach zurücklegte und dann ebenfalls über den oberen Hauptweg die Sohle wieder ansteuerte. Ein labender Trank und ein gutes Abendessen machten weiterhin Laune zu Gedankenaustausch und wechselnden Gesprächen. Ein schöner Tag im Kreise Gleichgesinnter fand im Angedenken an unsere Freunde in Ross-on Wye ein schönes Ende.

Bericht von Rudolf Stelzig.