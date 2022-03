Projektarbeit in der Friesenhagener Kita St. Anna

So begann im August 2021 Klara Wagener das letzte Jahr ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Eine der schulischen Aufgaben ist es, eigenständig ein Projekt zu planen und durchzuführen. Anfang Januar schlossen sich acht Kinder zu einer Gruppe zusammen und starteten gemeinsam ein Dinosaurier-Projekt. Die Entscheidung über das Projektthema fiel zum Beginn des Projekts in einer sogenannten Kinderkonferenz. Darunter versteht man eine Versammlung, bei der sich die Kinder aktiv einbringen und unter anderem zukünftige Inhalte, Aktionen und Projekte mitbestimmen können. Die Partizipation spielte jedoch nicht nur zu Beginn des Projekts eine wichtige Rolle, sondern stand auch im weiteren Projektverlauf immer wieder im Vordergrund. In den gemeinsamen Treffen konnte jedes Kind seine individuellen Ideen, Anregungen und Wünsche einbringen und über die Aktivitäten im Projekt mitbestimmen. Neben verschiedenen kreativen und gestalterischen Angeboten gab es Aktivitäten zum Bewegen, Experimentieren, Singen, Erzählen und Erforschen. Durch die unterschiedlichen Angebote entstand ein interessen- und kindorientierter Lern- und Erfahrungsraum, der den Kindern eine abwechslungsreiche, methodenvielfältige und ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Dinosaurier“ ermöglichte. Beispielsweise haben die Kinder eine Dinosaurier-Landschaft nachgebaut und sich mit der Lebensweise beziehungsweise dem Lebensraum der Tiere auseinandergesetzt.

Für die Auseinandersetzung wurden verschiedene Medien verwendet. Unter anderem dienten die Bilder in verschiedensten Büchern zur Recherche über die Tiere, aber auch Videos, die kindgerecht aufgebaut waren, vermittelten den Kindern weitere Informationen. Des Weiteren wurde im Projekt ein Experiment mit einem nachgestellten Vulkan-Ausbruch durchgeführt und eine Turnstunde angeboten, in der sich die Kinder unter anderem in einem Dinosaurier-Parcours austoben konnten. Aus Pappmaché haben die Kinder Dinosaurier-Eier gebaut und bunt angemalt. Anschließend wurden die Eier in einem aus Zweigen selbst gebauten Nest in der Gruppe ausgestellt. Ein besonderer Glanzpunkt des Projekts war ein Dinosaurier-Fossil, dessen aus Salzteig angefertigte Knochen, die Kinder bei den „Forschungsarbeiten“ auf dem Außengelände ausgraben konnten. Den Fund präsentierte die Projektgruppe mit großer Begeisterung den anderen Kindern und Erzieherinnen der Kita. Auch in den folgenden Wochen konnte das Fossil im Gruppenraum der Projektkinder bestaunt werden und wurde von vielen weiteren Kindern mit großem Interesse untersucht.

In den Projekteinheiten konnten die Kinder viel ihres eigenen Sachwissens über die Tiere und deren Lebensweise einbringen, dadurch viel voneinander lernen und ihre Kenntnisse erweitern. Die Zusammenarbeit in der Gruppe ermöglichte den Kindern, sich in ihren sozialen Kompetenzen, insbesondere in der Teamfähigkeit, weiterzuentwickeln. Bestimmte Situationen erforderten beispielsweise eine gute Kooperation und Interaktion, Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Die Übernahme von Aufgaben und Entscheidungen im Projekt ermöglichte den Kindern eine hohe Eigenaktivität, wodurch sie sich in ihrem selbstständigen Handeln erproben und weiterentwickeln konnten. Neben den Entwicklungsprozessen bei den Kindern konnte auch die angehende Erzieherin und Leitung des Projekts Klara Wagener unterschiedlichste und essenzielle Erfahrungen sammeln. Dazu zählten unter anderem eine selbstständige und flexible Arbeitsweise, das Ausprobieren vielfältiger Methoden sowie die Erfahrung eine Gruppe über einen längeren Zeitraum hinweg anzuleiten und zu begleiten. Das Dinosaurier-Projekt war ein voller Erfolg. Zum einen für die Kinder, die mit Spaß und Freude Neues lernen und ganzheitliche Erfahrungen sammeln konnten, zum anderen aber auch für Klara Wagener, die sich in ihrer Erzieherrolle weiterentwickeln und bedeutende Erkenntnisse für die weitere pädagogische Arbeit sammeln konnte.