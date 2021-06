Prachter Vorschulkinder beim Schulbustraining

Im Vorschultreff lernen die Vorschulkinder der Kita „Zur Wundertüte“ nicht nur verschiedene Verkehrsschilder und Verkehrsregeln kennen, die immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen geübt und wiederholt werden, sondern auch das Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle. Dies ist besonders wichtig, weil die zukünftigen Erstklässler alle ihren Schulweg mit dem Bus bewältigen müssen. Daher war ein besonderer Glanzpunkt das Schulbustraining in Kooperation mit dem Polizisten Werner Eichelhardt von der Polizeidienststelle in Altenkirchen.

Nachmittags versammelten sich die Vorschulkinder mit ihren Taschen, an der Bushaltestelle vor dem Kindergarten. Aufgrund der derzeitigen Situation tragen die Schulkinder im Bus medizinische Masken. Daher war dies ein wichtiger Bestandteil des Schulbustrainings. Ein großer Schulbus der Firma Martin Becker diente als Übungsobjekt. Werner Eichelhardt zeigte den Kindern Schritt für Schritt, wie man sich richtig verhält wenn man Bus fährt, welche Gefahren es dabei gibt und wie man diese vermeiden kann. Dabei konnten die Kinder ihr bereits gelerntes Wissen aus dem Vorschultreff unter Beweis stellen. Sie übten, wie man sicher auf den Bus wartet, wo man sich im Bus hinsetzt, wie man sicher im Bus stehen kann und wie man unfallfrei wieder aussteigt. Wie wichtig es ist sich festzuhalten wurde bei einer Vollbremsung bei zehn km/h deutlich gemerkt. So durften die Kinder, sogar jeder einmal Busfahrer spielen und sich ans Steuer setzten. Dort wurde den Kindern deutlich, wie unübersichtlich der Blick zur Straße sein kann. Kinder die vor dem Bus über die Straße laufen, können vom Busfahrer nicht gesehen werden. Daher ist es wichtig abzuwarten bis der Bus vorbei gefahren ist. Nach einer kleinen Rundfahrt durften die Kinder zum Abschluss das Polizeiauto besichtigen und Werner Eichelhardt zeigte Ihnen die verschiedenen Utensilien, die ein Polizist mit sich trägt.