Petz Rewe begrüßt 41 neue Auszubildende beim Azubi-Tag

Insgesamt 41 Auszubildende starten in den nächsten Wochen in 30 Petz Märkten in ihre Ausbildungsberufe. Kürzlich wurden die zukünftigen Verkäufer und Verkäuferinnen Lebensmittel und Feinkost, Einzelhandelskaufmänner und -frauen Lebensmittel und Feinkost, Fleischer und Fleischerinnen, Fleischfachverkäufer und Fleischfachverkäuferinnen und Kaufleute für Büromanagement von der Petz Rewe-Geschäftsführerin Maike Sanktjohanser im Hotel Germania begrüßt.

Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie fand der Azubi-Tag in zwei Gruppen statt. Nach der Unternehmensvorstellung folgten für die neue Petz Generation „Challenges“. In Kleingruppen galt es in einem Escape-Room, bei Wahrheit oder Lüge, dem Lego Creator und beim Fröbelturm zu bestehen. In einer anschließenden Vorstellungsrunde erhielten die Auszubildenden die Chance für Fragen, tauschten sich mit Ihren Ansprechpartnern über Gedanken und Interessen in Bezug auf die bevorstehende Ausbildung aus, und lernten sich untereinander in entspannter Atmosphäre besser kennen. „Für uns ist es extrem wichtig, dass sich die Auszubildenden von Beginn an als Teil von Petz wahrnehmen. Wir möchten sie im Team willkommen heißen und ihnen die Perspektiven und tollen Karrieremöglichkeiten bei uns aufzeigen, wie beispielsweise die Ausbildung zur Führungskraft. Dafür ist der Azubi-Tag ein gelungener Start“, so Maike Sanktjohanser, Petz Rewe Geschäftsführerin. „Der Tag war sehr abwechslungsreich und es war schön alle Kollegen und Vorgesetzten persönlich kennenzulernen. Auch die Challenges haben super viel Spaß gemacht“, so Jolina Dorn, Auszubildende Kauffrau im Einzelhandel. Im Zeitalter des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, den Auszubildenden Mehrwerte zu bieten. Ein Ansatz, der bei Petz Rewe umgesetzt wird. Die Auszubildenden werden unter anderem während der Ausbildung in Form von zusätzlichen Präsenz Seminaren gefördert, die über E-Learning Module vertieft werden. Hierfür bekommt jeder Auszubildende ein Tablet zur Verfügung gestellt, das nach erfolgreich absolvierter Ausbildung behalten werden darf.