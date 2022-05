Osterhase in Flammersfeld war fleißig

Rund 200 Ostereier wurden auf dem Naturspielplatz am Flammersfelder Tierpark versteckt.

Aber nicht nur der Osterhase war beim Verstecken der rund 200 Ostereier auf dem Naturspielplatz am Flammersfelder Tierpark eifrig, sondern auch die rund 60 Kinder aus Nah und Fern, die sich an der Eiersuchaktion der Ortsgemeinde Flammersfeld beteiligten, waren mit Eifer bei der Sache.

Nach einer kurzen Ansprache durch den Beigeordneten Uwe Jungbluth, verbunden mit dem Dank an die vielen fleißigen Helfer und an die Initiatorinnen Alexandra Oberst, Sandy Jungbluth, Julia Redel und Sonja Baumann, fiel der Startschuss und im Nu waren alle Eierverstecke entdeckt und die Körbchen der Kinder mit bunten Eiern gefüllt. Nun durfte auch die reichhaltige Kaffee- und Kuchentafel geplündert werden. Hier geht der Dank an die vielen fleißigen Bäcker, die durch Kuchenspenden dazu beigetragen haben, dass die Kosten der Veranstaltung gedeckt werden können.

Bei schönstem Frühlingswetter wurde noch lange auf dem Spielplatz getobt und Untereinander nette Gespräche geführt. Die nächsten Aktionsideen für Kinder und Jugendliche wurde bereits gesammelt. „Habt ihr auch Ideen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an: Kinderaktionen-in-flammersfeld.de.“