Ortsgemeinde Pracht hat die Obsternte erfolgreich abgeschlossen

Kürzlich haben 19 fleißige Helfer die Obsternte in der Ortsgemeinde Pracht durchgeführt.

Obwohl in diesem Jahr nicht alle gemeindeeigenen Obstbäume mit Früchten bestückt waren, konnten zwei Komma acht Tonnen Äpfel geerntet werden. Auch wurden einige Äpfel an der Sammelstelle abgegeben. Die Obsternte wurde mit dem LKW von Dirk Seelbach in die Kelterei nach Lindscheid gefahren. Die abgegeben Äpfel wurden gegen 41 Kisten Apfelsaft eingetauscht.

Auch in diesem Jahr wurde die Apfelernte zu Gunsten der Kindergartenkinder durchgeführt und der Apfelsaft wird an die Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ übergeben. Damit ist die Obsternte in Pracht abgeschlossen. Die Ortsgemeinde Pracht bedankte sich bei allen Helfern für ihren Ernteeinsatz und belohnte dies mit einigen Flaschen Apfelsaft.