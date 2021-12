Nikolausaktion: „Zauberhafte Momente schenken“

Obwohl in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen viele Nikolaus-Traditionen nicht wie gewohnt stattfinden können, waren die Malteser in Betzdorf aktiv, um mit Nikolausbesuchen Menschen Freude zu bereiten.

Der Nikolaus, unterstützt durch die ehrenamtlichen Helferinnen des Malteserhilfsdienstes, besuchte die Senioren des Altenzentrums St. Josef in Betzdorf. Gerade in dieser turbulenten Zeit ist es wichtig, den Bedürftigen ein Licht zu sein und ihnen zauberhafte Momente zu schenken. Die Corona-Pandemie macht es auch den Maltesern in diesem Jahr nicht so leicht, die Botschaft des Heiligen Nikolaus trotz aller Vorgaben und Hygieneregeln weitergeben zu können.

Da es leider nicht möglich war, gemeinsam im großen Saal zu feiern, wurden kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten auf den Stationen der Heimbewohner verteilt. Mit Gesang, Gedichten und kleinen Anekdoten sorgte der Nikolaus mit seinen Helferinnen für vorweihnachtliche Stimmung. Herzlich bedankte sich auch die Einrichtungsleiterin Mechele Klein für die schöne Aktion. „Glücksmomente schenken“ – unter diesem Motto steht die Nikolausaktion der Malteser. Ziel ist es, Menschen Freude, Achtung und Anerkennung zu schenken und so die Botschaft des heiligen Nikolaus lebendig werden zu lassen. Und das ist auch in diesem Jahr wieder gelungen.