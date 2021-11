„Neues Leben“ Lagerfeuerfest war erfolgreich

Bunte Lampions, verschiedene Feuer und Scheinwerfer tauchten das Gelände in geheimnisvolles Licht. Es gab viel zu entdecken und auszuprobieren, Musik, und natürlich auch leckeres Essen an verschiedenen Ständen mit Punsch, Kürbissuppe, Currywurst, Waffeln und Bratwurst. Auf dem weitläufigen Gelände konnten sich die Gäste gut verteilen. Wenn bei den Knicklichtern oder beim Fackeln basteln gerade eine Schlange war, konnte man sich am Menschenkicker betätigen, zum fliegenden Eichhörnchen gehen oder den Niedrigseilgarten ausprobieren. Passend zum Reformationstag führte Franziska Plaum gegen Ende der Veranstaltung eine Pantomime über Martin Luther auf, die zum Glauben an Jesus Christus einlud. Ein Fackelzug durch Wölmersen beendete die Veranstaltung. Aufgrund der Coronabedingungen musste in diesem Jahr die Teilnehmerzahl leider begrenzt werden. Am 31. Oktober 2022 ist dann hoffentlich eine größere Besucherzahl möglich.