Neues aus der Kita „Die Phantastischen Vier“

Im Moment beschäftigen sich Kinder und Erzieherinnen mit dem leider aktuellen Thema „ Krieg“. In gemeinsam Gesprächen versucht das Erzieher-Team den Kindern, dass was sie im Moment durch die Medien auch miterleben, zu erklären. Das Ziel ist den Kindern Ängste zu nehmen und durch gemeinsame Aktionen im Gespräch zu bleiben, auch mit den Eltern.

Demokratie und Partizipation wird in der Kita schon Jahre gelebt. Seit 1. Juli 2021 ist dieses Thema auch im neuen Kitagesetz fest verankert. Um die Beteiligung und Teilhabe in der Kita gemeinsam zu leben, gibt es verschiedene Ansätze. Neben dem Kinderausschuss, der einmal im Jahr von den Kindern gewählt wird, und die Interessen der Kinder in allen sie betreffenden Belangen vertritt, gibt es beispielsweise den Versammlungstisch. Am Versammlungstisch treffen sich Kinder und Erzieher, um die unterschiedlichsten Themen und Belange zu besprechen. Zu einem Treffen am Versammlungstisch können Kinder und Erzieher einladen. Alle getroffenen Vereinbarungen und Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und sind für alle Beteiligten gleich.

Kinder, Eltern und Erzieherinnen freuen sich, dass am 24. März ein Lehrfilm zum Thema Partizipation und Beteiligung in der Kita gedreht wird. Initiatoren des Lehrfilms sind das Bildungszentrum Netzwerk starke Kinder mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Bildung und soziales Landes Rheinland-Pfalz. Der Lehrfilm wird die verschiedenen Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von Beteiligung und Partizipation zeigen. Er soll unteranderem für pädagogische Fortbildungen, Kita-Team und Eltern zur Verfügung gestellt werden.

Das Kita-Team bedankt sich an dieser Stelle bei allen am Film Beteiligten und allen Spendern.