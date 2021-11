Neuer Grillplatz für die Freiwillige Feuerwehr Katzwinkel

Westenergie-Mitarbeiter aktiv vor Ort in Katzwinkel. Neue Stützmauer und Sitzgelegenheiten für den Grillplatz. Westenergie unterstützt mit 2000 Euro.

Die Feuerwehr in Katzwinkel kann sich über die Neugestaltung ihres Grillplatzes freuen. Torsten Neuhaus, Mitarbeiter der Westenergie-Tochter „Westnetz“, erhielt für das Projekt 2000 Euro von seinem Arbeitgeber. Insgesamt 17 Helfer waren in über 90 Arbeitsstunden aktiv und gestalteten in kleinen Gruppen den neuen Platz. Neben dem Abriss und der Demontage des alten Grillplatzes wurde auch eine neue Stützmauer errichtet und die alte Holzlagerstätte ersetzt. „Ich bin stolz auf das gesamte Team der Feuerwehr. Es wurde gestrichen, ausgeschachtet, ein neuer Holzunterstand aufgebaut, Gabione montiert und aufgefüllt, Beleuchtung installiert und neue Sitzgelegenheiten zusammengebaut. Das war ein tolle Teamleistung mit viel Wissen. Schön, dass Westenergie solche Projekte unterstützt“, berichtet Torsten Neuhaus.

Peter Imhäuser, Kommunalmanager bei Westenergie freut sich über den Einsatz von Neuhaus und den anderen Helfern: „Wenn sich Kollegen vor Ort in ihrer Kommune einsetzen, unterstützen wir den ehrenamtlichen Beitrag sehr gerne. Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Katzwinkel viel Freude mit dem neuen Grillplatz.“ Bei dem Programm „Westenergie aktiv vor Ort“ fördert das Unternehmen ehrenamtliches Engagement der Mitarbeiter in ihren Wohnorten mit bis zu 2000 Euro. Das Geld kann dabei für das verwendete Material eingesetzt werden. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden für einen Teil der Projektzeit freigestellt.