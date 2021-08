Neue Mülleimer in der Gemarkung Pracht

Und trotzdem ist es offenbar schwer, das bisschen Disziplin aufzubringen, leere Kippen, Kaffeebecher, Hundekotbeutel und Kaugummiverpackungen bis dahin zu tragen statt sie in die Landschaft zu entsorgen“. Kürzlich wurden zwei hochwertige stabile Mülleimer, einer sogar mit einem Aschenbecher, von den Gemeindearbeitern Friedhelm und Dirk Seelbach aufgestellt. Einer wurde neben der Skater-Bank im Feldgehölz und der andere neben der Ruhebank am Friedhof aufgestellt. Die Mülleimer wurden in der JVA Castrop-Rauxel hergestellt. Mittlerweile stehen im Ortsbereich und am Ortsrand 20 Mülleimer, die auch regelmäßig vom Gemeindearbeiter geleert werden. Damit möchte die Ortsgemeinde sicherstellen, dass die Umwelt sauber bleibt und jeder Spaziergänger seinen Taschenmüll entsorgen kann. An dieser Stelle noch einen Hinweis; „Die aufgestellten Mülleimer sind nicht für die Entsorgung von Hausmüll bestimmt“. Der Hausmüll gehört in die Mülltonne der bereitgestellten Abfalltonnen der AWB.