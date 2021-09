Neue Mitglieder des Presbyterium wurden offiziell begrüßt

Kürzlich, im Gottesdienst, in der Evangelischen Kirche in Almersbach hat Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe, coronabedingt mit 17-monatiger Verspätung, die im Frühjahr 2020 aus dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Almersbach ausgeschiedenen Mitglieder entpflichtet und die neuen Mitglieder begrüßt. Sehr herzlich bedankte er sich bei Renate Bitzer, Fluterschen, Hans-Werner Kolb, Almersbach, Martin Kowalski, Amteroth, Sven Metzmacher, Almersbach, und Karsten Weber, Stürzelbach, für ihre engagierte Mitarbeit im Leitungsgremium der Kirchengemeinde in den letzten Jahren. Zugleich wurden die neuen Mitglieder des Presbyteriums offiziell begrüßt, wobei Michaele Kowalski, Amteroth, Ina Löhr, Oberwambach, Matthias Ludwig, Gieleroth, Dr. Jens Otto, Almersbach, Markus Rasoulian Azad, Fluterschen, und Oswald Schüler, Oberwambach, ihr zuvor schriftlich abgegebenes Amtsversprechen liturgisch bekräftigten. Als neues Mitglied des Presbyteriums wurde Larissa Wirtz, Oberwambach, in ihr Amt eingeführt.

Nachdem die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland in diesem Jahr durch eine Änderung der Kirchenordnung die Kirchengemeinden aufgerufen hat, ein Gemeindeglied, das jünger als 27 Jahre ist, ins Leitungsgremium zu berufen, hatte sich Larissa Wirtz im Juli dieses Jahres zur Mitarbeit bereit erklärt. Sie möchte im Presbyterium ganz besonders die Anliegen von Jugendlichen und jungen Menschen vertreten. So freut sie sich sehr, dass in diesem Jahr zwei junge Menschen im Gottesdienst eine Kanzelrede halten werden. Im Gottesdienst am Sonntag, 12. September, um 9.30 Uhr in Almersbach spricht Johannes Bach, Almersbach, und im Gottesdienst am Sonntag, 5. Dezember, zweiter Advent, um 9.30 Uhr in Oberwambach wird Kim Ramseger, Herpteroth, von der Kanzel aus das Wort ergreifen. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Händen von Klaus-Erich Hilgeroth, Orgel, Martin Kowalski, Trompete, und des Projektchors der Kirchengemeinde Almersbach unter der Leitung von Brigitta Ludwig.

Beim anschließenden Empfang im Pfarrsaal in Almersbach überreichte Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe den ausgeschiedenen und den neuen Mitgliedern des Presbyteriums im Namen der Kirchengemeinde ein Geschenk und betonte, dass die ehrenamtliche Mitarbeit in den Leitungsgremien der Evangelischen Kirche der besonderen Wertschätzung und Anerkennung bedürfe.