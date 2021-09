Neue Jugendreferentin in der EfG Altenkirchen

Die Deutsch-Kanadierin ist Absolventin des TSR-Seminar Rheinland in Wölmersen und lebt mit ihrem Mann Jan Brechlin seit ihrem Dienstantritt in der Kreisstadt. Gemeinsam wurden sie kürzlich in die Gemeinde aufgenommen und mit Gebeten der Gemeindeleitung in ihre Aufgaben eingesegnet. Mit ihrer Leidenschaft für Gott und den christlichen Glauben freut sich Stephanie Brechlin auf ihre neuen Aufgaben und die „Jugendlichen“ in Altenkirchen. Nähere Informationen zur Gemeinde sind unter www.efg-altenkirchen.de abrufbar.