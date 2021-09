Passend zu den Klängen von „Circle of life“ begrüßte Schulleiterin Nadine Mattusch kürzlich die vier neuen Klassen 5 an der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen.

Neue Fünftklässler: Einschulung an der Wissener Realschule plus

„Wie auch der kleine Löwe Simba im bekannten Disney-Klassiker, werdet ihr langsam erwachsen und müsst euren Weg gehen. All die Kinder um euch herum gehören nun zu eurer Klasse und den weiteren Schulweg werdet ihr ab jetzt gemeinsam in Angriff nehmen. Ihr werdet miteinander lernen, euch gegenseitig unterstützen und, das ist uns ganz besonders wichtig, auch viel miteinander lachen“, so lautete ihr zentrales Statement, welches sie den neuen Schülern zur Einstimmung mit auf den Weg gab.

Auch wenn in diesem Jahr immer noch aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen vieles nur in angepasster Form möglich ist, so lässt sich die Schulfamilie der Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen diesen so aufregenden Tag für die neuen 82 Schüler nicht nehmen und feiert im kleinen coronakonformen Rahmen in der Turnhalle. Situationsbedingt wurde in diesem Jahr für jeweils zwei neue Klassen ein eigenes zeitversetztes Fest gefeiert, sodass die geltenden Regeln, 3G und der Hygieneplan des Landes, umgesetzt werden konnten. Neben der Vorstellung der Schulleiterin Nadine Mattusch und ihres Konrektors Sebastian Holl stand die Weitergabe wichtiger Informationen zur Schule und auch zum Ablauf des ersten Schultages auf dem Programm.

Passend zum Sommerhit „Iko Iko“ erlernten die neuen Mitglieder der Schulfamilie mit Hilfe von Anika Schlosser aus dem Tanz(t)raum Balé einen Klassentanz. Anschließend wurde dann im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für die weitere Schullaufbahn der neuen Schüler gelegt. So gestaltete jedes Kind einen Stein mit dem eigenen Namen in bunten Farben. Aus diesen Steinen wird in den nächsten Tagen ein kleines Kunstwerk zusammengefügt. Musikalisch untermalt wurden die Feierlichkeiten von Philipp Bender (Gesang, Gitarre) und Christoph Becker (Gesang, Keyboard), welcher sogar zum Abschluss der Feier den bekannten Hit „Wellerman“ in eine kleine „Schulhymne“ umgetextet hatte.

Nachdem die Kinder ihre neuen Mitschüler sowie ihre Klassenleitungen (5a Herr Reuber, 5b Herr Meckeler, 5c Frau Helmert, 5d Herr Kotte) kennenlernen konnten, ging es auch das erste Mal im gemeinsamen Klassenverband in den neuen Unterrichtsraum, in welchem man sich noch ein wenig besser „beschnupperte“ und auf die anstehenden Klassenleitertage einstimmte. Leider konnte in diesem Jahr die Tradition, dass jede Klasse zusammen mit den Eltern einen Obstbaum pflanzt, aufgrund der geltenden Maßnahmen nicht gemeinsam durchgeführt werden. Dies und noch einiges mehr werden die Schüler jedoch zusammen mit ihren Klassenleitungen im Laufe der Woche noch machen.