Natur von Müll und Unrat befreit

Viele kleine und große Helfer trafen sich samstags um 9 Uhr am Feuerwehrhaus in Dauersberg zum Dreckwegmachtag. Mit Warnwesten ausgestattet, befreiten die fleißigen Helfer in kleinen Gruppen Wald und Flur in und rund um Dauersberg von Flaschen, Konservendosen, Alltagsmasken und anderem achtlos entsorgtem Müll und Unrat. Dieser wurde in großen Säcken gesammelt und danach ordnungsgemäß entsorgt.

Im Anschluss an die Müllsammelaktion, die bis zum frühen Nachmittag dauerte, gab es für alle Helfer einen wohlverdienten Imbiss an der Grillhütte.