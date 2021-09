Nachbarschaftshilfe ruft die Helfer zusammen

Ein Dankeschön für die freundliche Aufnahme ging an Betreiber und Vorstandsmitglied Hans-Gerd Dewitz der für die Bewirtung sorgte. Was läuft gut oder was kann man verbessern, waren die Hauptpunkte der Veranstaltung. Hier wurde nochmals darauf hingewiesen, dass alle durchzuführenden Fahrten über die Geschäftsstelle rechtzeitig telefonisch unter 02685/987 93 23 anzumelden sind. Danach folgt die Koordination und Einteilung der Fahrer. Damit ist auch der Versicherungsschutz gewährleistet.

Für die vielen ehrenamtlichen Einsätze wurde als kleines Dankeschön der Notfallordner der Seniorenhilfe in Kooperation der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld überreicht. Viele Fahrten wurden für die Nachbarschaftshilfe übernommen und es werden etliche tausend Kilometer im Jahr gefahren. Die Sicherheit unserer Teilnehmer im Straßenverkehr liegt dem Verein am Herzen. In Kürze wird ein Kurztraining beim ADAC in Koblenz stattfinden. Wenn Sie noch kein Fahrsicherheitstraining absolviert haben und ihr Können auffrischen möchten, ist dieses Training ein guter Einstieg. In einem halben Tag werden die wichtigsten Grundlagen der Fahrsicherheit vermittelt und die Fahrtechniken und Notmanöver für schwierige Verkehrssituationen erlernt. „Zurzeit finden aufgrund der Pandemie auch weiterhin keine gemeinsamen Ausflüge oder Treffen statt. Wir bitten um Verständnis. Sobald die Situation es ermöglicht, findet unter Einhaltung der drei G Regel die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes statt. Bleiben Sie gesund!“