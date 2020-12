Nachbarschaftshilfe Flammersfeld besuchte Schokoladenmuseum

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 10:33 Uhr

Die Nachbarschaftshilfe Flammersfeld konnte sich davon überzeugen, dass dieser Traum Wirklichkeit wurde. Der Kakaobaum ist eine sehr anspruchsvolle Pflanze. Er wächst in den Tropen und trägt das ganze Jahr über gleichzeitig Blüten und Früchte in verschiedenen Reifegraden, so dass durchgehend geerntet werden kann.

Die Blüten und damit später auch die Kakaofrüchte wachsen direkt am Stamm. Im Museum wurde im Hohlfiguren-Studio gezeigt, wie Schokoladenfiguren als Osterhase, Elefanten oder Weihnachtsmänner hergestellt werden. Die gläserne Schokoladenfabrik lässt den Weg der Kakaobohne von der Röstmaschine bis zur verpackten Tafel Schokolade verfolgen. Es war eine spannende Rundreise durch die vielfältige Welt des Kakaos. Natürlich durfte das Probieren am Schokoladenbrunnen nicht fehlen. Alle Freunde der süßen Verführung kamen auf ihre Kosten. Ob Vollmilch, dunkle oder helle Schokolade – es war ein Genuss.