Nach einem Jahr Warten: Endlich wieder eine Jungscharfreizeit

Rampenlicht, Jubel und das Kribbeln von Adrenalin. Doch was ist, wenn sich der Vorhang schließt? Mit dem Freizeitthema „Backstage – Hinter den Kulissen“ tauchten kürzlich 20 Kinder für zehn Tage, im Alter von neun bis 14 Jahren, auf der Jungscharfreizeit in Dreifelden, in eine Welt voller Shows der Superlative ein. Beim Nachmittags- und Abendprogramm erlebten die Kinder filmreife Wald- und Geländespiele, bei denen sie unter anderem Journalisten spielen durften oder dabei halfen Erinnerungen an Disney-Charaktere wiederherzustellen. Sie haben an einem verrückten Zirkusabend teilgenommen und den „Betrüger unter uns“ gesucht. Ein aufregendes Nachtspiel, ein Wasserspiel mit actionreicher Wasserrutsche, ein Filmabend, Lagerfeuer, viel Gesang und gutes Essen rundeten das Programm ab.

Begleitet wurde die Freizeit von inspirierenden Geschichten aus der Bibel mit Personen, die auf der Bühne aktiv waren und denen, die sie hinter den Kulissen unterstützten. Die Kinder durften erfahren, wie wertvoll sie für Gott sind, dass er ihnen Fähigkeiten mitgegeben hat und ihr Unterstützer ist. Trotz einiger Einschränkungen und Umstellungen aufgrund der Pandemie ist das Team bestehend aus sieben ehrenamtlichen Mitarbeitenden und einer Küchenkraft sehr dankbar darüber, dass dieses Jahr eine Freizeit durchgeführt werden konnte.

Das Team freut sich bereits jetzt auf die nächste Jungscharfreizeit im Jahr 2022! Diese findet vom 30. Juli bis 7. August 2022 wieder in Dreifelden statt. Ansprechpartnerin für die Freizeit 2022 ist Celina Loyek, E-Mail an celina-loyek@gmx.de. Weitere Informationen auf: www.eg-helmeroth.de.