Musikverein Kausen veranstaltet Probenwochenende und Wandertag

Jugendorchesterdirigentin Verena Winkler und Jugendwart Moritz Hahmann hatten die Leitung und schafften ein abwechslungsreiches Programm mit Probeneinheiten und vielen Freizeitangeboten. So begann der Freitag mit einer ersten Probe und endete mit einem gemütlichen Grillabend, wo auch Stockbrot und Marshmallows nicht fehlen durften. Bei klarem Himmel konnten später sogar Sternschnuppen beobachtet werden. Der Samstag startete mit einem üppigen Frühstück und im Anschluss folgte die zweite Probeneinheit. Nach dem Mittagessen ging es dann an die Tischtennisplatte, den Kicker oder hinaus, um ein paar Bälle bei herrlichem Wetter zu schießen.

Dieses schöne Sommerwetter genossen auch die anderen Vereinsmitglieder, die sich an diesem Samstag zum Wandern trafen. Sie starteten in Kausen und gingen über Elkenroth und Mörlen, wobei kleinere Pausen eingelegt wurden, bei denen sie mit kühlen Getränken versorgt wurden. Ihr Ziel war ebenfalls das Schullandheim in Norken, denn dort wurde zusammen mit der Jugend gegrillt. Gemeinsam genossen alle die Lagerfeueratmosphäre und ließen den Tag bei guten Gesprächen und mit viel Musik ausklingen. Die Jugend verbrachte noch eine weitere Nacht im Schullandheim und schloss das Probenwochenende mit einer letzten Probeneinheit schweren Herzens am Sonntag ab.

„Wir möchten hiermit noch einmal allen Organisatoren Danke sagen für dieses großartige Wochenende. Gerade in dieser Zeit sind solche gemeinsamen Ausflüge etwas ganz Besonderes und insbesondere den Kindern hat es hervorragend gefallen. Das Ergebnis der Probenarbeit kann sich jeder am 9. Oktober anhören. Hier möchte der Musikverein ein kleines Platzkonzert in Kausen veranstalten. Hoffentlich ist uns auch hier das Wetter wieder wohlgesonnen.“