Motorradfreunde sammeln Spenden für Kinder in der Region

Eine gutgelungene Idee hatte ein Motorradfreund aus dem Altenkirchener Land. Er sammelte zusammen mit zwei Bikerinnen in Altenkirchen, Kratzhahn, Oberwambach und im Limbachtal, Süßigkeiten, Sach- und Geldspenden, die die als Nikolause verkleidete Motorradfreunde an Kinder in zwei Kinderheimen, auf Spielplätzen und in der Stadt wieder verteilten. In ihren buntgeschmückten und blinkenden Stahlrössern fuhren die Freunde Maike, Silvia und Viktor mit PKW-Begleitschutz an drei Nachmittagen durch die Stadt, durch Neitersen, Oberwambach und ins Limbachtal. Die Aktion fand großen Anklang nicht nur bei den beschenkten Kindern.