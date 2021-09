Lionsclub-Westerwald-Präsident Andreas Reingen empfängt IHK-Präsidentin Susanne Sczcesny-Oßing

Zunächst präsentierte Susanne Sczcesny-Oßing ihr Unternehmen die EWM AG aus Mündersbach. Sie schilderte kurz ihren eigenen Werdegang und stellte die EWM AG mit ihren Aktivitäten vor. Susanne Sczcesny-Oßing ist inzwischen die dritte Generation, die das Unternehmen fortführt, welches inzwischen auch zu den Weltmarktführern gehört. Ein wesentliches Erfolgsrezept für diese Leistung sieht sie in der Philosophie des Unternehmens jedes Jahr eine Forschung und Entwicklung von mindestens zehn Prozent zu investieren, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie beispielsweise der Corona-Pandemie.

Neben dieser wesentlichen Zielsetzung betonte sie aber auch, wie wichtig die eigene hohe Fertigungstiefe des Unternehmens ist. In den Bauteilen für die Schweißanlagen ist viel Wissen, welches trotz internationaler Fertigungsstandorte in Deutschland gehalten wird. So sind die Quellcodes für die Anlagensteuerung und Programmierung ausschließlich in Deutschland. In China findet keine Entwicklung von hochwertigen Produkten statt. Vor allem hat man sich bereits frühzeitig dazu entschieden sich vom Komponentenhersteller zum Produzenten von Endgeräten zu entwickeln. Sczcesny-Oßing stellte im Anschluss die IHK-Koblenz vor und unterstrich einmal mehr, wie wichtig es ist sich über das eigene Unternehmen hinaus im Rahmen der IHK zu engagieren. Letztlich sind es die persönlichen Kontakte, die es ermöglichen Veränderungen zu erreichen und damit die Voraussetzungen für die dauerhafte positive Entwicklung der Region zu schaffen.