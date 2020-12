Pracht

Kranzniederlegung am Totensonntag auf dem Friedhof in Pracht

Zum Gedenken an alle leidtragenden Menschen dieser Welt haben Ortsbürgermeister Udo Seidler und die Beigeordneten Maik Kentnofski und Matthias Ebach einen Kranz am Ehrenmal auf dem Friedhof in Pracht niedergelegt.