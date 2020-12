Kleine Helfer lassen Weihnachtsbaum der Deutschen Bank in Betzdorf strahlen

Seit Anfang Dezember strahlt in der Filiale der Deutschen Bank Betzdorf der Weihnachtsbaum in voller Pracht. Die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte (Kita) Franziskus halfen auch in diesem Jahr, den großen Tannenbaum zu schmücken.

Wegen Corona wurde diesmal aber in der Kita gebastelt – die Kollegen in der Bankfiliale schmückten dann den Baum. Kunden und Mitarbeiter freut es gleichermaßen. Filialdirektor Oliver Boeck sagte: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, auch an kleinen Traditionen festzuhalten. Und der geschmückte Weihnachtsbaum mit den Basteleien der kleinen Helfer ist und bleibt ein ganz besonderer Einklang in die Weihnachtszeit.“ Zur Belohnung gab es für die kleinen Helfer eine süße Überraschung.