Klasse 5c unterwegs zu royalem Besuch der besonderen Art

In einigen Musikstunden hatten die Schüler der Klasse 5c der Westerwaldschule Gebhardshain die Orgel als Musikinstrument durch das Hören mehrerer Stücke kennengelernt.

Warum nun nicht die Chance nutzen und dieses außergewöhnliche Instrument einmal real sehen, erklärt zu bekommen und auch zu hören? Also begab man sich mit der Klassenlehrerin Frau Nelke und Frau Brenner zu Fuß auf den kurzen Weg in die Ortsmitte Gebhardshains zur katholischen Kirche St. Maria Magdalena, um bei einem Rendezvous der besonderen Art mit der Königin der Instrumente hautnah kennen zu lernen.

Zunächst näherten sich die Kinder der großen Orgel in der Pfarrkirche von unten und staunten schon in dieser Position über die beeindruckende Ansicht etlicher Pfeifen, die sich dort bietet. Nachdem sie die Wendeltreppe des Kirchturms erklommen hatten, gelangten die Schüler zunächst zum „Herz“ der Orgel, dem Gebläse. Denn eine von mehreren Besonderheiten des Instruments ist die Kombination aus Tastaturen und Pedalen, die dann wiederum die Belüftung der Pfeifen regelt, also quasi ein Tasten-Blas-Instrument. Vom Kirchturm aus gingen die Kinder dann unter dem Pfeifenwerk hindurch auf die Empore, wo sich der Blick auf ein weiteres, kleineres Pfeifenwerk der Orgel sowie den Spieltisch öffnete.

Um den Spieltisch versammelt, stellte sich die Orgel dann mit Hilfe von Frau Brenner mit all ihren unterschiedlichen Stimmungen von leisen tiefen Bassregistern der Pedale über kräftigere, höhere Register der Manuale bis hin zu Soloregistern, die wie Posaunen klingen, oder mehrstimmigen Pfeifen, den Mixturen, vor. Schaltet die Spielerin diese alle zusammen entsteht daraus ein immer dichter, lauter und voller werdender Klang, als ob in einem Orchester immer mehr Instrumente zusammen spielen würden. Interessiert fragten die Schüler Kombinationen nach und waren beeindruckt von weiteren Möglichkeiten zur Lautstärkeregelung wie dem Schwellwerk und der Crescendowalze. Nachdem die Kinder bei einem klassischen Stück den sinnvollen Wechsel zwischen den drei Manualen und die Möglichkeiten des Pedalspiels beobachten und hören konnten, war der persönliche Glanzpunkt, dass jeder einmal kurz selbst eine „kleine Unterhaltung“ mit der großen Dame der Kirchenmusik führen durfte.

Nach diesem etwas anderen Besuch kehrte die Klasse mit einer ganzen Reihe neuer Eindrücke und praktischer Erkenntnisse zur „Königin der Instrumente“ wieder zurück in die Schule.