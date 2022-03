Kita Wirbelwind weiht Familientreff im Außenbereich ein

Noch teilweise müde rieben sie sich verwundert die Augen und fragten sich ob es denn tatsächlich so früh schon nach Waffeln und Kaffee duftete. Das Team hatte sich mit Herzwaffeln am Stiel, Kaffee und Tee bereitgestellt, um die Eröffnung des Familientreffs zu feiern. In einer gemütlichen Sitzecke mit Lounge-Möbeln erhalten Familien in Zukunft die Möglichkeit im Außenbereich miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Die Familien der Kita Wirbelwind zeigten sich positiv überrascht über das neue Angebot und testeten die Sitzecke des Familientreffs sofort aus. Neben dem Vorteil für die Fachkräfte, sich gelegentlich am Austausch mit den Familien zu beteiligen sind in Zukunft auch einzelne Aktionen am Familientreff geplant, wie ein gemeinsamer Infonachmittag von der Kita-Sozialarbeiterin und der Kurberatung Christiane Wingendorf von der Caritas.