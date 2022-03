Kita St. Nikolaus: „Wenn das Auge über die Mauer springt …“

Das Team der kommunalen Kindertagesstätte (Kita) St. Nikolaus in Kirchen gewinnt neue Einblicke in die Reggio-Pädagogik.

Seit etwa zwei Jahren fließt die Erziehungsphilosophie der Reggio-Pädagogik stark in den pädagogischen Alltag der Kita St. Nikolaus mit ein. Themen und Leidenschaften der Kinder zu erkennen und sich forschend gemeinsam auf Entdeckungsreise zu begeben, haben sich die pädagogischen Fachkräfte als Leitziel gesetzt. Während einer mehrtägigen Fortbildung mit Heide Marie Syassen, Mitbegründerin des Vereins Dialog Reggio/Deutschland, konnte das Team nun viele neue Erkenntnisse und Denkanstöße gewinnen.

Schwerpunktthema war die Projektarbeit, eine der Säulen der Reggio-Pädagogik. Kinder lernen erwiesenermaßen am nachhaltigsten, wenn sie ihren persönlichen Interessen und Neigungen nachgehen dürfen. Diese bei jedem einzelnen Kind zu erspüren, darauf einzugehen und Impulse für Selbstbildungsprozesse zu geben ist eine Aufgabe, die in der Kita St. Nikolaus unter anderem in Form sogenannter Miniprojekte stattfindet.

Meist sind es nicht die groß angelegten Projektwochen, sondern kleine Situationen, aus denen etwas Großes wachsen kann, wenn es unterstützt wird. Beispielhaft dafür ist der fünfjährige Paul, der zunächst mühsam versuchte, verschüttete Reiskörner von einem Teppich zu kehren. Erzieherin Jutta Röcher stellte ihm einen Staubsauger zur Verfügung. Begeistert bemerkte Paul den Erfolg dieses Einsatzes, wollte danach unter anderem wissen, wohin die Reiskörner verschwunden sind und wie genau man das Gerät bedient. Gemeinsam wurde der Staubsauger daraufhin inspiziert und studiert. Mittlerweile ist Paul ein echter Staubsaugerexperte, saugt mit Begeisterung alle Ecken und Winkel der Kita und erklärt anderen Kindern die technischen Details des Gerätes.

Krönender Abschluss dieses Miniprojektes war der Bau eines eigenen, batteriebetriebenen Staubsaugers. Auf diesem Weg haben Kinder und Fachkraft viele neue Lernerfahrungen gemacht und vor allem jede Menge Spaß zusammen gehabt. Bestärkt durch diese Erfahrungen wird in der Kita St. Nikolaus ganz sicher weiter das „Auge über die Mauer springen …“