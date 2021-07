Kita St. Ann: SpoSpiTo bringt Kinder in Bewegung

Von Montag bis Donnerstag haben sich die Kinder in unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten geübt. Hierbei ging es nicht um einen leistungsorientierten Wettbewerb, sondern um Teamgeist, Gemeinschaft und Spaß an der Bewegung. Jedes Kind bekam zum Anfang der Woche eine Laufkarte, in der jeden Tag die durchgeführten Aktivitäten angekreuzt wurden.

Doch bevor wir am Montag mit dem Projekt beginnen konnten, mussten wir uns natürlich erstmal aufwärmen und dehnen. Danach ging es los. Auf dem Kindergartengelände wurden einzelne Stationen zum Seil springen, Balancieren, Überspringen, Laufen und Werfen aufgebaut. Ehrgeizig und motiviert durchliefen die Kinder die unterschiedlichen Aufgaben und übten sich dabei in ihrer Grobmotorik, in ihrem Gleichgewicht, in ihrer Körperspannung und natürlich in Ausdauer und Durchhaltevermögen.

Am Dienstag sind wir langsam gestartet, denn einige der Kinder äußerten: „Ich habe Muskelkater“. Doch der war nach einigen Aufwärmübungen schnell vergessen. Zuerst erarbeiteten und probierten wir, die richtige Wurftechnik und der weiteste Wurf ging sogar bis fünf Meter. „Bravo!“ Anschließend übten sich die Kinder im Wettlaufen und zum Abschluss veranstalteten wir einen großen Staffellauf. Alle Nachbarn konnten die jubelnden Kinder hören. Am Schluss ging das Rennen der beiden Mannschaften unentschieden aus.

Am Mittwoch war eigentlich ein Waldtag mit Tannenzapfenweitwurf, balancieren und klettern auf den Bäumen geplant, doch die Wetterlage ließ dies leider nicht zu. Als Ersatz dafür sind die Kinder in der Kindertagesstätte mit Rollbrettern gefahren und haben Übungen zur Geschicklichkeit, Koordination und Muskelstärkung gemacht.

Am Donnerstag war der letzte Tag der Olympiade. Leider konnte auch dieser Tag aufgrund der Wetterlage nicht wie geplant draußen stattfinden. Stattdessen haben wir Kooperationsspiele angeboten. Zum Abschluss wurden an jedes Kind feierlich eine Medaille und eine Teilnehmerurkunde überreicht.

Abschließend können wir sagen, dass es ein tolles Projekt für Groß und Klein war, wo die Kinder viele neue soziale und Bewegungserfahrungen machen konnten, der Teamgeist und das Selbstvertrauen gestärkt wurden und es an manchen Tagen sogar Muskelkater gab.

Denn wie hat die Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Luczak gesagt: „Kinder brauchen eine Welt, in der sie ihre Bewegungsfreude im Alltag ausleben können. Sie brauchen Bewegungsmöglichkeiten im Alltag, um ihre Kräfte zu entfalten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Bewegung ist der Motor des Lernens – vom ersten Lebenstag an.“

Bericht von: Kindertagesstätte St. Anna