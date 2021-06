Kita Glockenspitze erhält Auszeichnung

Es ist gut zu wissen, dass sich nun eine weitere Kindertagesstätte in der Kreisstadt Altenkirchen dem Thema Fairer Handel annimmt und mit ihrem eigenen Handeln Zeichen für eine gerechtere Welt setzt. Wie der Leiter der Kita, Tobias Heidelbach, berichtet, ist es für ihn und sein pädagogisches Team sehr wichtig, Kindern die Welt zu erklären und die Lebensbedingungen von Menschen, besonders von Kindern in anderen Erdteilen, näherzubringen. Im ständigen Angebot der Kita gibt es Kakao und verschiedene Teesorten aus fairem Handel. Das Fairtrade-Siegel ist die Garantie dafür, dass die Produkte ohne Kinderarbeit und einem verlässlichen Mindeststandard für Kleinbauern und Kooperativen hergestellt wurden. So wird sichergestellt, dass Kindern im globalen Süden Schulbildung und soziale Sicherheit gewährt wird. Die Kita Glockenspitze wird ihre Bildungsarbeit zum Thema Fairness, Kinderrechte und Nachhaltigkeit erweitern und auch die Elternschaft mit ins Boot nehmen.

Informationen über die Aktionen von Fairtrade-Stadt Altenkirchen und die Mitmach-Bedingungen der Stadt-Kampagne „Wir machen mit“ gibt es auf der Internetseite www.altenkirchen.de und per E-Mail an cornelia.obenauer@vg-ak-ff.de.