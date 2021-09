Kirchengemeinde Honnefeld veranstaltet ersten Open Air „Atempause-Gottesdienst“

Mit Spannung fragten sich Organisatoren und Mitwirkende, wie gut diese Veranstaltung trotz des wechselhaften Wetters angenommen werden würde. Sehr schnell wurde klar, dass die Besucherzahl die Erwartungen weit übertraf. Über 50 Personen konnten zu dieser Auszeit vom Alltag begrüßt werden. In der romantischen Kulisse des Kirchparks in Horhausen, vergoldet von den Strahlen der Abendsonne, sangen die Besucher, verstärkt durch einige Mitglieder des Singkreises der evangelischen Kirchengemeinde Honnefeld, gemeinsam Taizélieder und lauschten gespannt den Texten von Gabi Rieger über das Thema „Talente – oder die Freiheit zum wahren Ich“. Hierbei wurde unter anderem die Frage beleuchtet, ob man eher zu sich selbst findet, indem man sich auf die eigene Person konzentriert, oder indem man seine Fähigkeiten in den Dienst der Mitmenschen stellt.

Die Geschichte von Martha und Maria, szenisch dargestellt, sorgte für weitere Denkanstöße und bot einen kurzweiligen, humorvollen Glanzpunkt des Gottesdienstes. Das Stück „He ain’t heavy, he’s my brother“, gesungen von Ilka Lenz-Heuchemer, Mezzo-Sopran, begleitet von Valentina Leinweber am E-Piano und Anna Schutzeich an der Violine, untermalte die Texte in eindrucksvoller und emotionaler Weise.

Vom Publikum wurde die Veranstaltung als aufbauend, spirituell und abwechslungsreich beschrieben und mehrfach wurde zurückgemeldet, dass man diese sehr gerne bei der nächsten Gelegenheit wieder besuchen würde. Auch der Ortsbürgermeister von Horhausen, Thomas Schmidt, der unbürokratisch dafür sorgte, dass Location, Bestuhlung und Technik kostenlos zur Verfügung standen, zeigte sich begeistert von der tollen Atmosphäre im Kirchpark. Da alle Beteiligten ehrenamtlich tätig waren, konnten der Flutopferhilfe fast 350 Euro aus der Kollekte zur Verfügung gestellt werden.