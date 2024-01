Kinderschar besucht in bunten Gewändern die Bürger

Foto: Sonja Grohs

Am Dreikönigstag starteten 13 Kinder ihre Route durch Selbach, um für benachteiligte Kinder unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ Spenden zu sammeln. Die Sternsingeraktion legt 2024 das Augenmerk auf die Herausforderungen, mit denen Kinder und Jugendliche im Amazonas-Gebiet konfrontiert sind. Dort sehen sie sich der existenzgefährdenden Bedrohung durch Brandrodung, Abholzung und Ressourcenausbeutung gegenüber.

Eine fröhliche Kinderschar in bunten Gewändern, ausgestattet mit goldenen Holzsternen bestimmten am Samstag das Dorfbild Selbachs. Die Sternsinger waren wieder unterwegs – 13 an der Zahl, die sich in drei Gruppen aufgeteilt hatten, um möglichst viele Haushalte in Selbach aufzusuchen und den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) zu überbringen. Im Ortsteil Brunken war eine Gruppe von drei Kindern bereits am Donnerstag eifrig bei der Sache.

Die Einwohner freuten sich ihrerseits sehr über den königlichen Besuch und sparten auch nicht an süßen Beigaben. Nach getaner Arbeit kehrten alle glücklich ins Jugendheim zurück, um sich die wohlverdiente Pizza am runden Mittagstisch schmecken zu lassen.

Pressemitteilung: Sternsinger Selbach