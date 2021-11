Kinder schmücken Weihnachtsbaum der Deutschen Bank

Die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte Franziskus schmückten auch in diesem Jahr den großen Tannenbaum. Die kleinen Helfer haben dafür mit viel Eifer den bunten Weihnachtsschmuck gebastelt und bringen mit ihrer Kreativität weihnachtlichen Glanz in die Filiale der Bank.

In diesem Jahr las Filialdirektor Oliver Boeck den Kindern nach dem Baumschmücken aus „Tomte und der Fuchs“ vor – ein Guckkasten war auch dabei. „Für Kinder, Kunden und Mitarbeiter ist das Schmücken des Baumes in der Filiale ein ganz besonderer Einklang in die Adventszeit. Es ist jedes Jahr eine große Freude, mit welcher Begeisterung die kleinen Helfer dabei sind“, so Boeck. Zur Belohnung gab es für die kleinen Helfer eine süße Überraschung.