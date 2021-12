„Das Unglück, was über das Ahrtal hereinbrach, war natürlich auch Thema in unserer Kindertagesstätte.“

„Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Solidarität sind Themen, die uns in unserem Alltag täglich beschäftigen. Über Nacht war die Not vor unserer Haustür groß und das Unglück in unmittelbarer Nähe greifbar. Auch eine Evangelische Kita in Bad Neuenahr/Ahrweiler war betroffen. Eine Kollegin der dortigen Einrichtung stammt aus unserer Kirchengemeinde und hat einen Teil der Ausbildung im Leuchtturm absolviert. Natürlich rückte durch diesen Umstand, das Gefühl der Fassungslosigkeit noch weiter an uns heran.

Der Elternausschuss rief schnell eine besondere Aktion ins Leben. “Kinder helfen Kindern„ die Leuchtturmkinder sammelten in Ihrem privaten Umfeld oder verrichteten lein Arbeiten, die entlohnt wurden. Auch der pädagogische Ansatz war ein Thema, der die Idee unterstützt, was kann ich selbst dazu beitragen, um anderen Menschen zu helfen. So wurden Bilder gemalt und verkauft, die Straße gekehrt oder beim Staubsaugen geholfen. Für all dies gab es eine Entlohnung die in die Spendenkasse floss. Es kam eine Summe zusammen, die von einem “nicht benannten Spender„ auf 500 Euro aufgestockt wurde.

Eine großartige Geste für die die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Bad Neuenahr sehr dankbar sein werden. Wir überreichten die Spende an Hannah Hoffmann die vor Ort angestellt ist. Sie ist unser Bindeglied zur Kita vor Ort. Als weiteres Geschenk ging unsere “Leuchtturmkinder„-CD mit auf den Weg. Musik verbindet und öffnet Herzen. So wünschen wir mit unserer Musik und unsere Spende alles erdenklich Gute und Gottes Segen.“