Kinder Comenius Kindertagesstätte wanderten auf Kartoffelfeld

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 10:52 Uhr

An einem sonnigen Herbsttag wanderten die Kinder der Comenius Kindertagesstätte Steineroth mit dem Bollerwagen auf das Kartoffelfeld des Landwirtes Tobias Groß. Hier durften sie ungestört buddeln, suchen, sammeln, entdecken und fanden mit Unterstützung von Ortsbürgermeister Theo Brenner und den Erzieherinnen jede Menge große und kleine „Erdäpfel“. Dabei erfuhren die Kinder alles Wichtige über das Wachsen und Ernten einer Kartoffelpflanze und erlebten dabei viel Freude. Sogar ein „Kartoffelkönig“, von dem sie bereits in der Kita viele Geschichten gehört hatten, konnte geerntet werden. „Das ist ja eine richtige Schatzsuche“, meinte ein Mädchen, als es eine Kartoffelpflanze mit 17 Knollen ausgrub. So erlebten alle, welche Köstlichkeiten in unserer wundervollen Erde wachsen und gedeihen.

Die Kartoffelernte war für alle Kinder ein ganz besonderes Erlebnis und so überlegten sie miteinander, was man alles aus den „Erdäpfeln“ zubereiten kann. Ein Sprichwort sagt: „Lorbeer macht nicht satt, besser wer Kartoffeln hat“ und so kehrte die Gruppe mit einem reichlich gefüllten Bollerwagen zurück in den Kindergarten. Sogleich kam die Idee auf, ein paar Knollen über den Winter zu lagern um sie im Frühjahr für die nächste Gartensaison ins Kita-Hochbeet zu pflanzen. In den darauffolgenden Tagen wurde gemeinsam Kartoffelbrot und Reibekuchen gebacken und ein herrlicher Duft durchströmte die Gruppenräume.