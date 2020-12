Katholische Kita Sankt Anna schmückt Laternenfenster in Friesenhagen

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 10:46 Uhr

Es gibt viele Bräuche und Traditionen rund um das Martinsfest, wie Martinsgans, Weckmann, Brezel, Laternen basteln, Martinsfeuer, Martinslieder, Martinszug uns vieles mehr. Das Martinsfest geht auf den heiligen Martin von Tours zurück, der um 316 in Savaria (heutiges Ungarn) geboren wurde. Schon in seiner frühen Kindheit kam Martin mit dem Christentum in Berührung und begann sich immer intensiver damit zu beschäftigen. Als er 15 Jahre alt war, wurde er, genau wie sein Vater, ein Soldat in der Armee des römischen Kaisers. Der Legende nach soll Martin an einem bitter kalten Wintertag seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben. In der darauf folgenden Nacht hatte Martin einen Traum: Er sah Jesus mit dem halben Mantel bekleidet, den er dem Bettler gegeben hatte. Er hörte eine Stimme, die sprach: „Was du für den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan.“ Dieses Erlebnis deutete Martin als eine Botschaft Gottes an ihn und er beschloss, aus der Armee auszutreten. Sein Bestreben lag darin, den Menschen zu helfen und ihnen zu dienen. Er war ein Vorbild für Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Später wurde Martin zum Priester und zum Bischof der Stadt Tours geweiht und vollbrachte noch viele Wohltaten. Am 8. November 397 soll Martin gestorben und am 11. November beerdigt worden sein. Seitdem wird der 11. November als Martinstag gefeiert.

Da in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie kein Martinszug stattfinden kann, wurde an Alternativen gesucht. Die Ortgemeinde Friesenhagen hat in diesem Jahr jedem Kind in der Kita Sankt Anna und der Franziskus Grundschule eine Laternenbastelpackung mit einem lieben Begleitschreiben geschenkt. Außerdem wird die Gemeinde am 11. November jedes dieser Kinder mit einem leckeren Weckmann überraschen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei der Ortsgemeinde.

Wir haben in der Kita mit den Kindern das Martinsfest unter religionspädagogischen Ansatz erarbeitet. Dazu gehören Geschichten aus dem Leben des heiligen Martin, die Martinslieder, das Rollenspiel der Mantelteilung, Tischlaternen und der Weckmann. Am Martinstag wird im Rahmen eines Kleinkindgottesdienstes das Martinsfest gefeiert. Anschließend frühstücken wir gemeinsam an mit Tischlaternen geschmückten Tischen.

Wir beteiligen uns in diesem Jahr an der Aktion Laternenfenster. Hierbei werden eine oder mehrere Laternen (mit Lichterketten oder LED Lichtern beleuchtet) in ein Fenster gehängt, am besten zur Straßenseite hin. Nun können kleine und große abendliche Spaziergänger die tollen Laternen bestaunen. Vom 8. November bis einschließlich 22. November laden wir alle ein, dabei mitzumachen: Schmücken Sie ein Fenster und/oder bewundern Sie die Laternenfenster.

Kerzen sind ein Symbol des Lichts, das die Dunkelheit vertreibt und Zeichen für Wärme und Geborgenheit ist. Ganz im Sinne von Sankt Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken in dieser außergewöhnlichen Zeit. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund. Das wünscht das Team der Kita Sankt Anna in Friesenhagen.