Katholische Kindertagesstätte Adolph Kolping verteilt Lichter in Wissen

Sankt Martin zeigte uns, wie wichtig es ist, den anderen zu sehen und sich füreinander einzusetzen! Genau dies, erfahren wir alle in diesem Jahr auf ganz neue Art und Weise durch die Folgen der Corona-Pandemie. Das handeln von Sankt Martin kann für uns in diesen schwierigen Zeiten wegweisend sein. Martin hatte eine Idee, er fasste sich ein Herz und war kreativ, als er den frierenden Mann am Wegrand sah. Dessen Not lähmte ihn nicht, sie motivierte ihn zum Handeln. Leider werden in den kommenden Wochen viele Aktivitäten, Feste und unteranderem keine Martinsumzüge stattfinden. Aus diesem Grund überlegte sich die Kita Adolph Kolping eine Aktion, wie wir trotzdem Licht und Wärme ins Dunkeln bringen können.

Die Kinder gestalteten gemeinschaftlich viele bunte Gläser und befüllten diese mit Kerzen. „Wir möchten unser Licht der Hoffnung mit anderen Menschen teilen!“ In den kommenden Tagen, werden die Kinder gemeinsam in der Stadt Wissen Lichter verteilen. Vielleicht wird auch vor Ihrer Türe „ein Licht der Hoffnung“ auf Sie warten. Gemeinsam in diesen bewegten Zeiten füreinander da sein! Hoffnung schöpfen, wir sind nicht alleine! Das ist unsere Botschaft. „Eine lichtvolle Zeit wünschen wir allen Menschen!“