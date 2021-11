Ju-Jutsu Lehrgang mit Großmeister Andreas Kolbe

Kürzlich trafen sich heimische Ju-Jutsu Sportler der Vereine Budosport Herdorf, Budoclub Betzdorf und des Judo und Ju-Jutsu-Verein Daaden in der Arthur-Knautz-Halle, um an einem Techniklehrgang des Ju-Jutsu Verbandes Rheinland-Pfalz teilzunehmen.

Als Referent reiste Andreas Kolbe aus Bad Kreuznach an. Der Träger des siebten Dan Ju-Jutsu und bis vor kurzem Referent für Schulung und Technik im Landesverband verstand es, alle Teilnehmenden in dem geplant dreistündigen Lehrgang wieder auf die Grundlagen und Prinzipien des Ju-Jutsu hinzuwiesen. Durch Corona und der damit einhergehenden Zwangspause, war ein Grundlagentraining für die teilnehmenden Ju-Jutsuka keineswegs langweilig. So konnten vom Weiß- bis Schwarzgurt alle Anwesenden von der Erfahrung und dem technisch hohen Niveau von Andreas Kolbe profitieren. Immer wieder wurde verdeutlicht, wie wichtig Bewegung und „Hüfteinsatz“ ist, um die Techniken der Selbstverteidigung effektiv und effizient anwenden zu können. Da im Ju-Jutsu die Gürtelprüfungen eine elementare Rolle spielen, ging der Träger des siebten Dan zum Ende des Lehrgangs, welcher unter Zustimmung aller bis fast 18 Uhr verlängert wurde, noch auf Einzelfragen zu diesem Punkt ein. Nach gut dreieinhalb Stunden Training endete für die 16 heimischen Ju-Jutsuka ein interessanter Lehrgang, welcher coronabewusst abgehalten und nur von im Kreis Altenkirchen wohnenden besucht wurde.

An Ju-Jutsu und Selbstverteidigung Interessierte können sich gerne an die Verantwortlichen der drei Vereine wenden, um weitere Informationen zu erhalten.